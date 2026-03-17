Live

Десять постраждалих за добу є руйнування інфраструктури – Синєгубов

Події 08:53   17.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Під атакою напередодні був Харків, а також 16 населених пунктів області, внаслідок обстрілу постраждали десять осіб, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У м. Харків зазнав гострої реакції на стрес 34-річний чоловік, травмовані чоловіки 61, 52, 54 роки; У с. Мартове Печенізької громади постраждала 75-річна жінка; у с. Просянка Кіндрашівської громади постраждали 84-річна і 70-річна жінки та 74-річний чоловік; біля с. Мирне Шевченківської громади зазнала травм 48-річна жінка; неподалік с. Гороховатка Борівської громади постраждав 65-річний чоловік”, – уточнил Синєгубов.

Він також нагадав, що напередодні росіяни вдарили БпЛА по Шевченківському, Немишлянському та Салтівському районах Харкова.

Протягом минулої доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • ракета (тип встановлюється);
  • чотири КАБи;
  • дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • шість БпЛА типу «Молния»;
  • шість fpv-дронів;
  • 17 БпЛА (тип встановлюється).

Під атакою була цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах Харківщини.

Читайте також: Ворог активізувався на Куп’янщині – ЗСУ стримали майже десяток атак

Популярно
Ворог активізувався на Куп’янщині – ЗСУ стримали майже десяток атак
Ворог активізувався на Куп’янщині – ЗСУ стримали майже десяток атак
17.03.2026, 08:09
Новини Харкова — головне 17 березня: пожежі, бої в області
Новини Харкова — головне 17 березня: пожежі, бої в області
17.03.2026, 08:57
Сьогодні 17 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 березня 2026: яке свято та день в історії
17.03.2026, 06:00
Підірвався чоловік, горіли сухостої та підприємство – ДСНС про добу в регіоні
Підірвався чоловік, горіли сухостої та підприємство – ДСНС про добу в регіоні
17.03.2026, 07:31
Нашестя «шахедів» і смертельний підрив на Харківщині – підсумки 16 березня
Нашестя «шахедів» і смертельний підрив на Харківщині – підсумки 16 березня
16.03.2026, 23:00

Новини за темою:

16.03.2026
БпЛА й FPV-дрони падали на Харків та область – дані прокуратури
16.03.2026
Двоє загиблих та двоє поранених на Харківщині через “прильоти”
14.03.2026
РФ залишила 3500 жителів Дергачівщини без світла, Задоренко закликає виїжджати
14.03.2026
Вночі РФ вдарила по Малій Данилівці: пошкоджено підприємство та десяток домів
13.03.2026
РФ атакує і гаражі і підприємства – Синєгубов про наслідки “прильотів”


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Десять постраждалих за добу є руйнування інфраструктури – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2026 в 08:53;

