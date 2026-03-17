Десять постраждалих за добу є руйнування інфраструктури – Синєгубов

Під атакою напередодні був Харків, а також 16 населених пунктів області, внаслідок обстрілу постраждали десять осіб, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків зазнав гострої реакції на стрес 34-річний чоловік, травмовані чоловіки 61, 52, 54 роки; У с. Мартове Печенізької громади постраждала 75-річна жінка; у с. Просянка Кіндрашівської громади постраждали 84-річна і 70-річна жінки та 74-річний чоловік; біля с. Мирне Шевченківської громади зазнала травм 48-річна жінка; неподалік с. Гороховатка Борівської громади постраждав 65-річний чоловік”, – уточнил Синєгубов.

Він також нагадав, що напередодні росіяни вдарили БпЛА по Шевченківському, Немишлянському та Салтівському районах Харкова.

Протягом минулої доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

ракета (тип встановлюється);

чотири КАБи;

дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

шість БпЛА типу «Молния»;

шість fpv-дронів;

17 БпЛА (тип встановлюється).

Під атакою була цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах Харківщини.