Десять постраждалих за добу є руйнування інфраструктури – Синєгубов
Під атакою напередодні був Харків, а також 16 населених пунктів області, внаслідок обстрілу постраждали десять осіб, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Харків зазнав гострої реакції на стрес 34-річний чоловік, травмовані чоловіки 61, 52, 54 роки; У с. Мартове Печенізької громади постраждала 75-річна жінка; у с. Просянка Кіндрашівської громади постраждали 84-річна і 70-річна жінки та 74-річний чоловік; біля с. Мирне Шевченківської громади зазнала травм 48-річна жінка; неподалік с. Гороховатка Борівської громади постраждав 65-річний чоловік”, – уточнил Синєгубов.
Він також нагадав, що напередодні росіяни вдарили БпЛА по Шевченківському, Немишлянському та Салтівському районах Харкова.
Протягом минулої доби по Харківщині вдарило таке озброєння:
- ракета (тип встановлюється);
- чотири КАБи;
- дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- шість БпЛА типу «Молния»;
- шість fpv-дронів;
- 17 БпЛА (тип встановлюється).
Під атакою була цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах Харківщини.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Десять постраждалих за добу є руйнування інфраструктури – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2026 в 08:53;