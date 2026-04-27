Ракети, КАБи і понад 300 БпЛА: чим била РФ по Харківщині минулого тижня

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали 62 населені пункти області, зокрема місто Харків, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали 50 людей, серед них – четверо дітей: 1,5-річний хлопчик, двоє 2-річних дівчаток і 17-річна дівчина. Три людини загинули.

Є один постраждалий внаслідок вибуху невідомого пристрою.

За даними Синєгубова, ворог випустив на регіон шість ракет, 14 КАБів, 41 БпЛА типу «Герань-2», 79 «молний», 20 FPV-дронів, тип ще 173 безпілотників встановлюють.

Найбільше постраждала цивільна інфраструктура Богодухівського району, де пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, 36 приватних будинків, інтернатний заклад, шість АЗС, п’ять підприємств, п’ять фермерських господарств, шість адмінбудівель, два будинки культури, вісім магазинів, автостанція, кафе, банк, пошта, електромережі, складська будівля, чотири господарчі споруди, гаражі, 15 автомобілів, два мотоцикли, вантажний автомобіль, трактор.

Суттєві пошкодження — в Ізюмському районі: сім приватних будинків, адмінбудівля, навчальний заклад, СТО, електромережі, господарча споруда, два гаражі, дев’ять автомобілів.

У Харкові ворог пошкодив чотири багатоквартирні будинки, 14 приватних будинків, дві адмінбудівлі, цивільне підприємство, Дитячу залізницю, транспортну інфраструктуру, автомобіль, електромережі.

Нагадаємо, минулого тижня ворог обстріляв Харків 17 разів, повідомляв мер Ігор Терехов. Армія РФ випустила на місто «шахеди», «молнии» та ракети «Іскандер-М». Під ударом опинилися Основ’янський, Слобідський, Немишлянський, Київський та Шевченківський райони.