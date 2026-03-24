За добу затримали вісьмох людей – ймовірно, у них знайшли наркотики

В облуправлінні Патрульної поліції розповіли, що за минулу добу в Харківській області спіймали вісьмох осіб, у яких знайшли підозрілі речовини.

Під час поверхневих обшуків у затриманих знайшли речовини синтетичного та рослинного походження. Правоохоронці припускають, це наркотики.

“Надалі цими випадками займатимуться слідчі. Закликаємо громадян бути відповідальними та не наражати себе на небезпеку“, – додали копи.

