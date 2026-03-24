За добу затримали вісьмох людей – ймовірно, у них знайшли наркотики
В облуправлінні Патрульної поліції розповіли, що за минулу добу в Харківській області спіймали вісьмох осіб, у яких знайшли підозрілі речовини.
Під час поверхневих обшуків у затриманих знайшли речовини синтетичного та рослинного походження. Правоохоронці припускають, це наркотики.
“Надалі цими випадками займатимуться слідчі. Закликаємо громадян бути відповідальними та не наражати себе на небезпеку“, – додали копи.
Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що в місті Берестин 15-річний водій ВАЗ-2101, мешканець району, не впорався з керуванням та перекинув автомобіль. Після цього підліток залишив місце події. Коли правоохоронці оформлювали ДТП, під’їхала інша машина, з якої вийшли чоловіки, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області. Вони одразу почали агресивно втручатися в дії поліцейських. Своїми діями правопорушники перешкоджали виконанню службових обов’язків, після чого залишили місце події. Поліція вже відкрила кримінальне провадження.
- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2026 в 11:44;