За сутки задержали восемь человек – вероятно, у них нашли наркотики
В облуправлении Патрульной полиции рассказали, что за минувшие сутки в Харьковской области поймали восемь человек, у которых нашли подозрительные вещества.
Во время поверхностных обысков у задержанных нашли вещества синтетического и растительного происхождения. Правоохранители предполагают, это – наркотики.
«В дальнейшем этими случаями будут заниматься следователи. Призываем граждан быть ответственными и не подвергать себя опасности», – добавили копы.
Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что в городе Берестин 15-летний водитель ВАЗ-2101, житель района, не справился с управлением и перевернул автомобиль. После этого подросток покинул место происшествия. Когда правоохранители оформляли ДТП, подъехала другая машина, из которой вышли мужчины, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Они сразу начали агрессивно вмешиваться в действия полицейских. Своими действиями правонарушители препятствовали исполнению служебных обязанностей, после чего покинули место происшествия. Полиция уже открыла уголовное производство.
Если вам интересна новость: «За сутки задержали восемь человек – вероятно, у них нашли наркотики», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Дата публикации материала: 24 марта 2026 в 11:44;