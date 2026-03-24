За сутки задержали восемь человек – вероятно, у них нашли наркотики

В облуправлении Патрульной полиции рассказали, что за минувшие сутки в Харьковской области поймали восемь человек, у которых нашли подозрительные вещества.

Во время поверхностных обысков у задержанных нашли вещества синтетического и растительного происхождения. Правоохранители предполагают, это – наркотики.

«В дальнейшем этими случаями будут заниматься следователи. Призываем граждан быть ответственными и не подвергать себя опасности», – добавили копы.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что в городе Берестин 15-летний водитель ВАЗ-2101, житель района, не справился с управлением и перевернул автомобиль. После этого подросток покинул место происшествия. Когда правоохранители оформляли ДТП, подъехала другая машина, из которой вышли мужчины, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Они сразу начали агрессивно вмешиваться в действия полицейских. Своими действиями правонарушители препятствовали исполнению служебных обязанностей, после чего покинули место происшествия. Полиция уже открыла уголовное производство.