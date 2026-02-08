Live

Стало відомо, коли на Харківщині не буде світла

Суспільство 09:37   08.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Стало відомо, коли на Харківщині не буде світла Фото: ХМР

У зв’язку з важкою ситуацією в енергосистемі, що склалася через російські обстріли, сьогодні, 8 лютого, в Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Про це повідомили в АТ “Харківобленерго”. 

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах (орієнтовно):

1.1 00:30-07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00

1.2 00:30-07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00

2.1 00:30-07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00

2.2 00:30-07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00

3.1 04:00-11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00-11:00; 14:30-21:30

4.1 04:00-11:00; 14:30-21:30

4.2 04:00-11:00; 14:30-21:30

5.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

5.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

6.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

6.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

Список адрес із чергами — тут.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
