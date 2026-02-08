Стало відомо, коли на Харківщині не буде світла
У зв’язку з важкою ситуацією в енергосистемі, що склалася через російські обстріли, сьогодні, 8 лютого, в Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Про це повідомили в АТ “Харківобленерго”.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах (орієнтовно):
1.1 00:30-07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00
1.2 00:30-07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00
2.1 00:30-07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00
2.2 00:30-07:30; 11:00–18:00; 21:30-24:00
3.1 04:00-11:00; 14:30-21:30
3.2 04:00-11:00; 14:30-21:30
4.1 04:00-11:00; 14:30-21:30
4.2 04:00-11:00; 14:30-21:30
5.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
5.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
6.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
6.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
Список адрес із чергами — тут.
