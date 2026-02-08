Стало известно, когда на Харьковщине не будет света

В связи с тяжелой ситуацией в энергосистеме, которая сложилась из-за российских обстрелов, сегодня, 8 февраля, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света. Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям (ориентировочно):

1.1 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00

1.2 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00

2.1 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00

2.2 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00

3.1 04:00-11:00; 14:30-21:30

3.2 04:00-11:00; 14:30-21:30

4.1 04:00-11:00; 14:30-21:30

4.2 04:00-11:00; 14:30-21:30

5.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

5.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

6.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

6.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00

Список адресов с очередями — здесь.