Стало известно, когда на Харьковщине не будет света
В связи с тяжелой ситуацией в энергосистеме, которая сложилась из-за российских обстрелов, сегодня, 8 февраля, в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений света. Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям (ориентировочно):
1.1 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
1.2 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
2.1 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
2.2 00:30-07:30; 11:00-18:00; 21:30-24:00
3.1 04:00-11:00; 14:30-21:30
3.2 04:00-11:00; 14:30-21:30
4.1 04:00-11:00; 14:30-21:30
4.2 04:00-11:00; 14:30-21:30
5.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
5.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
6.1 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
6.2 00:00-04:00; 07:30-14:30; 18:00-24:00
Список адресов с очередями — здесь.
Читайте также: Почти полсотни выездов было у спасателей Харьковщины за сутки (видео)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: график отключения, світло, свет, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Стало известно, когда на Харьковщине не будет света», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 февраля 2026 в 09:37;