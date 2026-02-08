Почти полсотни выездов было у спасателей Харьковщины за сутки (видео)

В течение минувших суток у спасателей ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области было 45 оперативных выездов. Из них 13 – на ликвидацию пожаров.

Два возгорания начались из-за российских обстрелов. Враг атаковал Изюмский район, уточнили пожарные.

Кроме того, накануне на Салтовке бушевал бытовой пожар. Загорелась квартира на четвертом этаже. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров, информируют в ГСЧС.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало. Причина возгорания устанавливается, добавили пожарные.

