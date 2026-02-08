О последствиях российских атак на Харьковщине сообщил Синегубов

Семь населенных пунктов области атаковали россияне в течение минувших суток, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Медики оказали помощь 38-летнему мужчине, который 6 февраля пострадал в результате обстрела в с. Дубовка Дергачевской громады», – отметил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

два КАБ;

11 БпЛА типа «Герань-2»;

fpv-дрон;

БпЛА (тип устанавливается).

В Богодуховском районе из-за ударов ВС РФ повреждены электросети, в Изюмском – под ударами оккупантов оказалась железнодорожная инфраструктура и десять частных домов.

«В Чугуевском районе поврежден жилой дом», – добавил начальник ХОВА.