О последствиях российских атак на Харьковщине сообщил Синегубов
Семь населенных пунктов области атаковали россияне в течение минувших суток, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Медики оказали помощь 38-летнему мужчине, который 6 февраля пострадал в результате обстрела в с. Дубовка Дергачевской громады», – отметил Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:
- два КАБ;
- 11 БпЛА типа «Герань-2»;
- fpv-дрон;
- БпЛА (тип устанавливается).
В Богодуховском районе из-за ударов ВС РФ повреждены электросети, в Изюмском – под ударами оккупантов оказалась железнодорожная инфраструктура и десять частных домов.
«В Чугуевском районе поврежден жилой дом», – добавил начальник ХОВА.
