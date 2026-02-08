Почти два десятка боев было на севере области – в Генштабе сообщили детали

В течение минувших суток в Харьковской области был 31 бой, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили 18 атак россиян. Бои шли около Покровки, Зеленого, Старицы, Чугуновки, Прилипки, Лимана, Волчанска, Волчанских Хуторов и Григоровки.

Тем временем на Купянском – оккупанты атаковали 13 раз возле Петропавловки, Куриловки, Глушковки, Новой Кругляковки, Шейковки и Песчаного.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 294 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар, применил 39 ракет, совершил 74 авиационных удара, сбросил 227 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3663 дронов-камикадзе и осуществил 2778 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 117 – из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Потери россиян, по информации Генштаба, следующие: