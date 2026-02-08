Майже два десятки боїв було на півночі області – у Генштабі повідомили деталі
Протягом минулої доби на Харківщині був 31 бій, пишуть у Генштабі ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку українські оборонці відбили 18 атак росіян. Бої йшли біля Покровки, Зеленого, Стариці, Чугунівки, Приліпки, Лиману, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Григорівки.
Тим часом на Куп’янському – окупанти атакували 13 разів біля Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Нової Кругляківки, Шийківки та Піщаного.
“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 294 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував 39 ракет, здійснив 74 авіаційні удари, скинув 227 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3663 дронів-камікадзе та здійснив 2778 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 117 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.
Втрати росіян, за інформацією Генштабу, такі:
