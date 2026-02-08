Новини Харкова — головне 8 лютого: ситуація на фронті, пожежа в місті

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:59

Майже півсотні виїздів було у рятувальників Харківщини за добу (відео)

Протягом минулої доби у рятувальників ГУ ДСНС України в Харківській області було 45 оперативних виїздів. Із них 13 – на ліквідацію пожеж.

Два загоряння почалися через російські обстріли. Ворог атакував Ізюмський район, уточнили пожежники.

Крім того, напередодні на Салтівці вирувала побутова пожежа. Зайнялася квартира на четвертому поверсі. Загальна площа займання становила 150 квадратних метрів, інформують у ДСНС.

Інформації про жертв та постраждалих не надходило. Причину займання встановлюють, додали пожежники.

08:33

Про наслідки російських атак на Харківщині повідомив Синєгубов

Сім населених пунктів області атакували росіяни протягом минулої доби, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Медики надали допомогу 38-річному чоловіку, який 6 лютого постраждав внаслідок обстрілу в с. Дубівка Дергачівської громади”, – зазначив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

два КАБ;

11 БпЛА типу “Герань-2”;

fpv-дрон;

БпЛА (тип встановлюється).

У Богодухівському районі через удари ЗС РФ пошкоджені електромережі, в Ізюмському – під обстрілами окупантів опинилася залізнична інфраструктура та десять приватних будинків.

“У Чугуївському районі пошкоджений житловий будинок”, – додав начальник ХОВА.

08:18

Майже два десятки боїв було на півночі області – у Генштабі повідомили деталі

Протягом минулої доби на Харківщині був 31 бій, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські оборонці відбили 18 атак росіян. Бої йшли біля Покровки, Зеленого, Стариці, Чугунівки, Приліпки, Лиману, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Григорівки.

Тим часом на Куп’янському – окупанти атакували 13 разів біля Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Нової Кругляківки, Шийківки та Піщаного.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 294 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував 39 ракет, здійснив 74 авіаційні удари, скинув 227 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3663 дронів-камікадзе та здійснив 2778 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 117 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.

07:20

Тричі лунала тривога цієї ночі – причини

Першу тривогу оголосили о 00:20 – у Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку.

Відбій дали о 01:02. Наступна тривога пролунала вже вранці – о 04:46. Цього разу – через активність ворожої авіації на північному сході. В основному, загроза виникла для прифронтових областей.

Невдовзі на Харківщину полетіли КАБи із півночі.

О 05:26 пролунав відбій. А о 05:44 тривогу відновили – вона звучала до 07:10. Станом на 07:20 у Харкові та області “тихо”.