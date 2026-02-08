На Харківщині триває чотири бої – дані Генштабу на 16:00

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Харківщині українські захисники відбили 19 штурмів ЗС РФ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував шість разів у районі Вовчанська, Стариці, Приліпки та у бік Фиголівки. Один бій продовжується.

Тим часом на Куп’янщині зафіксували 13 боїв, три з них ще йдуть.

“Ворог намагається наступати у бік Куп’янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки, Новоплатонівки”, – додали у ГШ.

Нагадаємо, в ранковому зведенні 8 лютого Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби в Харківській області був 31 бій. На Південно-Слобожанському напрямку українські оборонці відбили 18 атак росіян. Бої йшли біля Покровки, Зеленого, Стариці, Чугунівки, Приліпки, Лимана, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Григорівки. Тим часом на Куп’янському – окупанти атакували 13 разів біля Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Нової Кругляківки, Шийківки та Піщаного.