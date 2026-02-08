На Харківщині триває чотири бої – дані Генштабу на 16:00
За інформацією Генштабу ЗСУ, на Харківщині українські захисники відбили 19 штурмів ЗС РФ.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував шість разів у районі Вовчанська, Стариці, Приліпки та у бік Фиголівки. Один бій продовжується.
Тим часом на Куп’янщині зафіксували 13 боїв, три з них ще йдуть.
“Ворог намагається наступати у бік Куп’янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки, Новоплатонівки”, – додали у ГШ.
Нагадаємо, в ранковому зведенні 8 лютого Генштаб ЗСУ інформував, що протягом минулої доби в Харківській області був 31 бій. На Південно-Слобожанському напрямку українські оборонці відбили 18 атак росіян. Бої йшли біля Покровки, Зеленого, Стариці, Чугунівки, Приліпки, Лимана, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Григорівки. Тим часом на Куп’янському – окупанти атакували 13 разів біля Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Нової Кругляківки, Шийківки та Піщаного.
Читайте також: «Найбільше потрібні»: 21 вантажівка з енергообладнанням їде на Харківщину
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На Харківщині триває чотири бої – дані Генштабу на 16:00», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2026 в 16:25;