На Харьковщине идут четыре боя – данные Генштаба на 16:00

Украина 16:25   08.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковщине идут четыре боя – данные Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

По информации Генштаба ВСУ, в Харьковской области украинские защитники отбили 19 штурмов ВС РФ.

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал шесть раз в районе Волчанска, Старицы, Прилипки и в сторону Фиголовки. Один бой продолжается.

Тем временем на Купянщине зафиксировали 13 боев, три из них – еще идут.

«Враг пытается наступать в сторону Купянска, Подолов, Петропавловки, Песчаного, Новоосиново, Новой Кругляковки, Новоплатоновки», – добавили в ГШ.

Напомним, в утренней сводке 8 февраля Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток в Харьковской области был 31 бой. На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили 18 атак россиян. Бои шли около Покровки, Зеленого, Старицы, Чугуновки, Прилипки, Лимана, Волчанска, Волчанских Хуторов и Григоровки. Тем временем на Купянском – оккупанты атаковали 13 раз возле Петропавловки, Куриловки, Глушковки, Новой Кругляковки, Шейковки и Песчаного.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
