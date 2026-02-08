На Харьковщине идут четыре боя – данные Генштаба на 16:00
По информации Генштаба ВСУ, в Харьковской области украинские защитники отбили 19 штурмов ВС РФ.
На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал шесть раз в районе Волчанска, Старицы, Прилипки и в сторону Фиголовки. Один бой продолжается.
Тем временем на Купянщине зафиксировали 13 боев, три из них – еще идут.
«Враг пытается наступать в сторону Купянска, Подолов, Петропавловки, Песчаного, Новоосиново, Новой Кругляковки, Новоплатоновки», – добавили в ГШ.
Напомним, в утренней сводке 8 февраля Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток в Харьковской области был 31 бой. На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили 18 атак россиян. Бои шли около Покровки, Зеленого, Старицы, Чугуновки, Прилипки, Лимана, Волчанска, Волчанских Хуторов и Григоровки. Тем временем на Купянском – оккупанты атаковали 13 раз возле Петропавловки, Куриловки, Глушковки, Новой Кругляковки, Шейковки и Песчаного.
