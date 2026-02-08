Live

“Найбільше потрібні”: 21 вантажівка з енергообладнанням їде на Харківщину

Суспільство 15:48   08.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Найбільше потрібні”: 21 вантажівка з енергообладнанням їде на Харківщину Скріншот

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба розповів, що за кошти Нацрезерву придбали мобільне енергетичне обладнання. Воно вже їде у встановлені регіони. 

За його даними, майже 40 вантажівок вирушать насамперед до тих регіонів, “де воно найбільше необхідне”. Це – Київ та Харківська область.

“Область отримує 3 когенераційні установки потужністю по 4.3 МВт та вартістю 304.3 млн грн. Загальна потужність уже поставленого обладнання – понад 22 МВт”, – зазначив Кулеба.

Ще 16 фур поїхали до Києва. Столиця отримає чотири когенераційні установки 2.3 МВт кожна. Вартість обладнання – майже 242 мільйони гривень.

На формування резерву з державного бюджету вже спрямовано 2.6 млрд грн. Національний резерв мобільного та модульного енергетичного обладнання – це практичний інструмент, створений Міністерством розвитку громад і територій спільно з Агентством відновлення. Він дозволяє оперативно підтримувати громади під час аварій, ремонтів або внаслідок ворожих атак”, – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Стало відомо, коли на Харківщині не буде світла

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
