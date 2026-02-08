Live

Майже півсотні виїздів було у рятувальників Харківщини за добу (відео)

Події 08:52   08.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Майже півсотні виїздів було у рятувальників Харківщини за добу (відео)

Протягом минулої доби у рятувальників ГУ ДСНС України в Харківській області було 45 оперативних виїздів. Із них 13 – на ліквідацію пожеж. 

Два загоряння почалися через російські обстріли. Ворог атакував Ізюмський район, уточнили пожежники.

Крім того, напередодні на Салтівці вирувала побутова пожежа. Зайнялася квартира на четвертому поверсі. Загальна площа займання становила 150 квадратних метрів, інформують у ДСНС.

Інформації про жертв та постраждалих не надходило. Причину займання встановлюють, додали пожежники.

Читайте також: Про наслідки російських атак на Харківщині повідомив Синєгубов

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
