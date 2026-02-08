Майже півсотні виїздів було у рятувальників Харківщини за добу (відео)
Протягом минулої доби у рятувальників ГУ ДСНС України в Харківській області було 45 оперативних виїздів. Із них 13 – на ліквідацію пожеж.
Два загоряння почалися через російські обстріли. Ворог атакував Ізюмський район, уточнили пожежники.
Крім того, напередодні на Салтівці вирувала побутова пожежа. Зайнялася квартира на четвертому поверсі. Загальна площа займання становила 150 квадратних метрів, інформують у ДСНС.
Інформації про жертв та постраждалих не надходило. Причину займання встановлюють, додали пожежники.
Читайте також: Про наслідки російських атак на Харківщині повідомив Синєгубов
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Майже півсотні виїздів було у рятувальників Харківщини за добу (відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2026 в 08:52;