Про наслідки російських атак на Харківщині повідомив Синєгубов

Сім населених пунктів області атакували росіяни протягом минулої доби, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Медики надали допомогу 38-річному чоловіку, який 6 лютого постраждав внаслідок обстрілу в с. Дубівка Дергачівської громади”, – зазначив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

два КАБ;

11 БпЛА типу “Герань-2”;

fpv-дрон;

БпЛА (тип встановлюється).

У Богодухівському районі через удари ЗС РФ пошкоджені електромережі, в Ізюмському – під обстрілами окупантів опинилася залізнична інфраструктура та десять приватних будинків.

“У Чугуївському районі пошкоджений житловий будинок”, – додав начальник ХОВА.