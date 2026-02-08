Live

Про наслідки російських атак на Харківщині повідомив Синєгубов

Події 08:29   08.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сім населених пунктів області атакували росіяни протягом минулої доби, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

“Медики надали допомогу 38-річному чоловіку, який 6 лютого постраждав внаслідок обстрілу в с. Дубівка Дергачівської громади”, – зазначив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • два КАБ;
  • 11 БпЛА типу “Герань-2”;
  • fpv-дрон;
  • БпЛА (тип встановлюється).

У Богодухівському районі через удари ЗС РФ пошкоджені електромережі, в Ізюмському – під обстрілами окупантів опинилася залізнична інфраструктура та десять приватних будинків.

“У Чугуївському районі пошкоджений житловий будинок”, – додав начальник ХОВА.

Читайте також: Майже два десятки боїв було на півночі області – у Генштабі повідомили деталі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
