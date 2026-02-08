Про наслідки російських атак на Харківщині повідомив Синєгубов
Сім населених пунктів області атакували росіяни протягом минулої доби, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Медики надали допомогу 38-річному чоловіку, який 6 лютого постраждав внаслідок обстрілу в с. Дубівка Дергачівської громади”, – зазначив Синєгубов.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- два КАБ;
- 11 БпЛА типу “Герань-2”;
- fpv-дрон;
- БпЛА (тип встановлюється).
У Богодухівському районі через удари ЗС РФ пошкоджені електромережі, в Ізюмському – під обстрілами окупантів опинилася залізнична інфраструктура та десять приватних будинків.
“У Чугуївському районі пошкоджений житловий будинок”, – додав начальник ХОВА.
