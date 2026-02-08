Сьогодні 8 лютого 2026: яке свято та день в історії

8 лютого – День пропозиції руки та серця та Всесвітній день шлюбу. У 2024 році в цей день президент України Володимир Зеленський звільнив Головкома ЗСУ Валерія Залужного та призначив Олександра Сирського. У 1960-му розпочали створювати Голлівудську алею слави. У 1918-му більшовицькі загарбники взяли під контроль Київ. У 1861-му створили Конфедеративні Штати Америки – об’єднання рабовласницьких штатів півдня, які вирішили відокремитися від США. У 1850-му народився археолог Вікентій Хвойка, який відкрив Трипільську культуру. У 1837-му відбулася дуель між Пушкіним і Дантесом. У 1587-му стратили королеву Шотландії Марію Стюарт.

Свята та пам’ятні дати 8 лютого

8 лютого – День пропозиції руки та серця. Цьогоріч він збігається зі Всесвітнім днем шлюбу, який відзначають у другу неділю лютого.

Друга неділя лютого – це Неділя аутизму.

Також сьогодні Міжнародний день шотландського віскі.

8 лютого в історії

8 лютого 1587 року в англійському замку Фотерінгей стратили королеву Шотландії Марію I Стюарт. Докладніше.

8 лютого 1837 року відбулася знаменита дуель між Олександром Пушкіним та Жоржем Дантесом. Докладніше.

8 лютого 1850 року народився археолог Вікентій Хвойка, який відкрив Трипільську культуру. Докладніше.

8 лютого 1861 року шість рабовласницьких південних штатів утворили Конфедеративні Штати Америки. Докладніше.

8 лютого 1918 року більшовицькі окупанти на чолі з Муравйовим взяли під контроль Київ. Докладніше.

8 лютого 1960 року розпочалося створення Голлівудської алеї слави в Лос-Анджелесі.

“Людиною, якій приписують ідею створення Алеї слави, був Е. М. Стюарт, який у 1953 році був президентом Голлівудської торгово-промислової палати на громадських засадах. Того року, згідно з пресрелізом Палати, він запропонував Алею як засіб “підтримки слави спільноти, чия назва означає гламур та викликає захоплення у всіх куточках світу”. Стюарт призначив спеціальний комітет для опрацювання цієї ідеї, а архітектурну фірму “Pereira and Luckman” залучили до розробки конкретних пропозицій. Точне походження оригінальної ідеї невідоме. Втім, у їдальні історичного готелю “Hollywood Hotel” колись була стеля, розписана зірками з іменами знаменитостей, і цілком можливо, що саме вона стала прообразом задуму розміщувати зірки на тротуарах”, – пише сайт Голлівудської алеї слави.

15 серпня 1958 року перші вісім зірок для майбутньої алеї урочисто представили на Голлівудському бульварі, щоб привернути увагу до проєкту та продемонструвати майбутній вигляд нової пам’ятки. Діячі, для яких першими виготовили іменні зірки: : Олів Борден, Рональд Колман, Луїза Фазенда, Престон Фостер, Берт Ланкастер, Едвард Седжвік, Ернест Торренс і Джоан Вудворд.

Зірку Вудворд традиційно називають першою на алеї. Однак повноцінні роботи тут розпочалися через півтора року після презентації перших восьми зірок – 8 лютого 1960-го. А першою зіркою, яку заклали у завершений архітектурний простір, стала зірка Стенлі Крамера (її відкрили 28 березня 1960-го).

Зараз Алея простягається на відстань понад два кілометри – вздовж 15 кварталів. Станом на 28 січня 2026 року на ній було 2834 зірки (цього дня відкрили зірку музичного гурту “The Isley Brothers”).

8 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Ватиканом та Азербайджаном.

8 лютого 1994 року Україна приєдналася до програми НАТО “Партнерство заради миру”.

8 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Головкома ЗСУ Валерія Залужного. Докладніше.

Церковне свято

8 лютого вшановують пам’ять великомученика Феодора Стратилата. Докладніше.

Народні прикмети

Чим холоднішим буде 8 лютого, тим теплішим буде березень.

Якщо вранці мороз, то весна буде ранньою.

Що не можна робити 8 лютого

Не можна нікому заздрити.

Не можна відмовляти в допомозі.