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Віртуальний меморіал встановили до Дня ЗСУ на цвинтарі у Харкові

Суспільство 17:37   06.12.2024
Оксана Якушко
Віртуальний меморіал встановили до Дня ЗСУ на цвинтарі у Харкові

На дорозі до Алеї Слави на цвинтарі №18 встановили інтерактивну стелу, яка розповідає про загиблих захисників України, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Сьогодні до Дня Збройних Сил України ми презентували унікальний проєкт — «Віртуальний меморіал пам’яті». Тепер на дорозі до Алеї Слави на кладовищі №18 встановлена інтерактивна стела, яка дозволяє кожному доторкнутися до життя наших Героїв», – розповів Терехов.

Цей проєкт міська рада реалізовувала разом із родинами загиблих, волонтерами, громадськими організаціями. Він дозволяє прочитати біографії, побачити фотографії, дізнатися про подвиги загиблих захисників та захисниць. Доступ до віртуального меморіалу можливий навіть з-за кордону.

«Паралельно ми також продовжуємо впорядковувати саму Алею Слави та розробляти проєкт меморіального комплексу, який складатиметься з центрального пам’ятного знаку, колумбарних стін, альтанки для прощання та інших елементів, що зробить цю територію місцем, де кожен зможе відчути й велич подвигу, і вагу втрати», – зазначив Терехов.

Читайте також: У Харкові відкриють віртуальний меморіал пам’яті з інформацією про загиблих бійців

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 17:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На дорозі до Алеї Слави на цвинтарі №18 встановили інтерактивну стелу, яка розповідає про загиблих захисників України, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".