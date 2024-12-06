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Виртуальный мемориал установили ко Дню ВСУ на кладбище в Харькове

Общество 17:37   06.12.2024
Оксана Якушко
Виртуальный мемориал установили ко Дню ВСУ на кладбище в Харькове Фото: Харьковский горсовет

На дороге в Аллею Славы на кладбище №18 установили интерактивную стелу, рассказывающую о погибших защитниках Украины, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Сегодня ко Дню Вооруженных Сил Украины мы представили уникальный проект — «Виртуальный мемориал памяти». Теперь на дороге к Аллее Славы на кладбище №18 установлена ​​интерактивная стела, позволяющая каждому прикоснуться к жизни наших Героев», — рассказал Терехов.

Этот проект горсовет реализовывал вместе с семьями погибших, волонтерами, общественными организациями. Он позволяет прочитать биографии, увидеть фотографии, узнать подвиги погибших защитников и защитниц. Доступ к виртуальному мемориалу возможен даже из-за границы.

«Параллельно мы также продолжаем упорядочивать саму Аллею Славы и разрабатывать проект мемориального комплекса, который будет состоять из центрального памятного знака, колумбарных стен, беседки для прощания и других элементов, что сделает эту территорию местом, где каждый сможет ощутить и величие подвига, и тяжесть потери», — отметил Терехов.

Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет

Читайте также: В Харькове откроют виртуальный мемориал памяти с информацией о погибших бойцах

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 17:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На дороге в Аллею Славы на кладбище №18 установили интерактивную стелу, рассказывающую о погибших защитниках Украины, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".