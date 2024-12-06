Виртуальный мемориал установили ко Дню ВСУ на кладбище в Харькове
На дороге в Аллею Славы на кладбище №18 установили интерактивную стелу, рассказывающую о погибших защитниках Украины, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Сегодня ко Дню Вооруженных Сил Украины мы представили уникальный проект — «Виртуальный мемориал памяти». Теперь на дороге к Аллее Славы на кладбище №18 установлена интерактивная стела, позволяющая каждому прикоснуться к жизни наших Героев», — рассказал Терехов.
Этот проект горсовет реализовывал вместе с семьями погибших, волонтерами, общественными организациями. Он позволяет прочитать биографии, увидеть фотографии, узнать подвиги погибших защитников и защитниц. Доступ к виртуальному мемориалу возможен даже из-за границы.
«Параллельно мы также продолжаем упорядочивать саму Аллею Славы и разрабатывать проект мемориального комплекса, который будет состоять из центрального памятного знака, колумбарных стен, беседки для прощания и других элементов, что сделает эту территорию местом, где каждый сможет ощутить и величие подвига, и тяжесть потери», — отметил Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 18 кладбище, аллея славы, День ВСУ, загиблий, Игорь Терехов, кладбище, погибший, погибший воин, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 17:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На дороге в Аллею Славы на кладбище №18 установили интерактивную стелу, рассказывающую о погибших защитниках Украины, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".