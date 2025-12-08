Защитников Харькова из ГПСУ наградил Терехов по случаю Дня ВСУ (фото)
По случаю Дня ВСУ мэр Харькова Игорь Терехов наградил бойцов Пограничной комендатуры быстрого реагирования — подразделения, которое защищает восточные рубежи Украины и выполняет боевые задачи на Харьковском направлении.
Сегодня подразделение эффективно выполняет боевые задачи, помогая сдерживать россиян и усиливать обороноспособность региона, пишет сайт Харьковского горсовета.
Терехов обратился к бойцам со словами благодарности. Он подчеркнул, что именно благодаря защитникам Харьков ежедневно имеет возможность жить, работать, восстанавливать инфраструктуру и поддерживать своих жителей.
«Искренне благодарю вас за вашу службу и за то, что защищаете Харьков! Сегодня характер боевых действий изменился: мы имеем дело с ежедневными ударами «Шахедов», «Искандеров», авиабомб по гражданской инфраструктуре. Но мы вместе выстояли и продолжаем стоять, потому что готовились к этим вызовам и работаем слаженно. Мечтаю о том дне, когда Харьков будет полностью восстановлен, когда ваши семьи будут жить в спокойном, безопасном городе. Мы делаем все, чтобы это стало возможным, и благодарны вам за то, что даете нам шанс строить будущее. Желаю вам крепкого здоровья, сил, и чтобы каждое боевое задание завершалось вашим возвращением домой!» — сказал мэр.
Терехов вручил пограничникам награды Харьковского городского головы — нагрудные знаки «За заслуги перед городом-героем Украины Харьков» III степени, медали «За оборону города-героя Харьков», ценные подарки, почетные грамоты исполкома городского совета и благодарности городского головы.
Категории: Общество, Харьков; Теги: День ВСУ, Игорь Терехов, новости Харькова;
