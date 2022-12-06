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Зеленский посетил Харьковщину и встретился с военными медиками (фото, видео)

Политика 17:48   06.12.2022
Елена Нагорная
Зеленский посетил Харьковщину и встретился с военными медиками (фото, видео) Фото: сайт президента Украины

6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, президент Владимир Зеленский приезжал в Харьковскую область. Глава государства в частности посетил медучреждение, где лечат раненых военных.

В больнице он встретился с военными медиками, поздравил их с Днем ВСУ и вручил государственные награды, сообщается на сайте президента.

Зеленскому рассказали о состоянии раненых и ходе их лечения. В частности, были отмечены высокие показатели реанимации военных, которые находились в состоянии клинической смерти.


Фото: сайт президента Украины

«Харьковщина. Медучреждение, в котором лечат наших раненых защитников. Большая честь — быть сегодня с вами. Спасибо за героизм, с которым вы защищаете наше государство, его независимость и территориальную целостность, свободу и жизнь наших людей. Выздоравливайте как можно быстрее! Также в этот день хочется пожелать здоровья людям, которые поддерживают здоровье украинских воинов, — нашим военным медикам. Берегите себя, потому что вы бережете Украину!», — написал президент в Telegram по итогам визита.

Видео: Владимир Зеленский

Ранее Зеленский посетил с рабочей поездкой Донецкую область, где встретился с украинскими защитниками.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 17:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, президент Владимир Зеленский приезжал в Харьковскую область. Глава государства в частности посетил медучреждение, где лечат раненых военных.".