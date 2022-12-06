Зеленський відвідав Харківщину і зустрівся з військовими медиками (відео)

6 грудня, у День Збройних сил України, президент Володимир Зеленський приїжджав у Харківську область. Глава держави зокрема відвідав медустанову, де лікують поранених військових.

У лікарні він зустрівся з військовими медиками, привітав їх із Днем ЗСУ та вручив державні нагороди, повідомляється на сайті президента.

Зеленському розповіли про стан поранених та перебіг їхнього лікування. Зокрема, було відзначено високі показники реанімації військових, які перебували у стані клінічної смерті.



Фото: сайт президента України

“Харківщина. Медзаклад, у якому лікують наших поранених захисників. Велика честь – бути сьогодні з вами. Дякую за героїзм, із яким ви захищаєте нашу державу, її незалежність і територіальну цілісність, свободу й життя наших людей. Одужуйте якнайшвидше! Також у цей день хочеться побажати здоров’я людям, які підтримують здоров’я українських воїнів, – нашим військовим медикам. Бережіть себе, бо ви бережете Україну!”, – написав президент у Telegram за підсумками візиту.

Відео: Володимир Зеленський

Раніше Зеленський відвідав із робочою поїздкою Донецьку область, де зустрівся з українськими захисниками.