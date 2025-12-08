Фонд испанского монастыря помогает Харькову: Терехов встретился с его главой
Мэр Харькова Игорь Терехов провел встречу с директором Фонда монастыря «Санта-Клара» Марией Люсией Карам Падией.
Стороны обсудили направления поддержки детей в Харькове, возможность организации для них оздоровительных программ, помощь городским больницам, укрепление партнерства между Харьковом и Барселоной. Терехов подчеркнул, что партнерство с фондом уже имеет конкретные результаты, передает пресс-служба мэрии.
«Мы получили от Барселоны восемь автобусов, семь из которых уже работают на маршрутах. Особенно важны программы для детей, которые ежедневно видят войну, и мы должны сделать все, чтобы поддержать их физическое и психическое здоровье. Хочу подчеркнуть, что наши больницы подверглись значительным разрушениям, и нам крайне важна помощь с оборудованием и материалами», — отметил мэр.
В свою очередь Мария Люсия Карам Падия рассказала о новых гуманитарных инициативах.
«Мы уже прорабатываем направления, в которых можем расширить поддержку, — это гуманитарная, социальная и медицинская сферы. После Рождества планируем перейти к практической организации инициатив для детей», — сказала она.
Читайте также: За неделю – семь обстрелов: враг выпустил на Харьков ракету и БпЛА – Терехов
Новости по теме:
- Категории: Политика, Харьков; Теги: Игорь Терехов, международное сотрудничество, монастырь, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Фонд испанского монастыря помогает Харькову: Терехов встретился с его главой», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 декабря 2025 в 20:52;