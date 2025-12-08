Фонд испанского монастыря помогает Харькову: Терехов встретился с его главой

Мэр Харькова Игорь Терехов провел встречу с директором Фонда монастыря «Санта-Клара» Марией Люсией Карам Падией.

Стороны обсудили направления поддержки детей в Харькове, возможность организации для них оздоровительных программ, помощь городским больницам, укрепление партнерства между Харьковом и Барселоной. Терехов подчеркнул, что партнерство с фондом уже имеет конкретные результаты, передает пресс-служба мэрии.

«Мы получили от Барселоны восемь автобусов, семь из которых уже работают на маршрутах. Особенно важны программы для детей, которые ежедневно видят войну, и мы должны сделать все, чтобы поддержать их физическое и психическое здоровье. Хочу подчеркнуть, что наши больницы подверглись значительным разрушениям, и нам крайне важна помощь с оборудованием и материалами», — отметил мэр.

В свою очередь Мария Люсия Карам Падия рассказала о новых гуманитарных инициативах.

«Мы уже прорабатываем направления, в которых можем расширить поддержку, — это гуманитарная, социальная и медицинская сферы. После Рождества планируем перейти к практической организации инициатив для детей», — сказала она.