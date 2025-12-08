Live

Фонд испанского монастыря помогает Харькову: Терехов встретился с его главой

Политика 20:52   08.12.2025
Елена Нагорная
Фонд испанского монастыря помогает Харькову: Терехов встретился с его главой Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов провел встречу с директором Фонда монастыря «Санта-Клара» Марией Люсией Карам Падией.

Стороны обсудили направления поддержки детей в Харькове, возможность организации для них оздоровительных программ, помощь городским больницам, укрепление партнерства между Харьковом и Барселоной. Терехов подчеркнул, что партнерство с фондом уже имеет конкретные результаты, передает пресс-служба мэрии.

«Мы получили от Барселоны восемь автобусов, семь из которых уже работают на маршрутах. Особенно важны программы для детей, которые ежедневно видят войну, и мы должны сделать все, чтобы поддержать их физическое и психическое здоровье. Хочу подчеркнуть, что наши больницы подверглись значительным разрушениям, и нам крайне важна помощь с оборудованием и материалами», — отметил мэр.

В свою очередь Мария Люсия Карам Падия рассказала о новых гуманитарных инициативах.

«Мы уже прорабатываем направления, в которых можем расширить поддержку, — это гуманитарная, социальная и медицинская сферы. После Рождества планируем перейти к практической организации инициатив для детей», — сказала она.

Читайте также: За неделю – семь обстрелов: враг выпустил на Харьков ракету и БпЛА – Терехов

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Будем помогать» – Терехов о строительстве фортификаций на Харьковщине
«Будем помогать» – Терехов о строительстве фортификаций на Харьковщине
08.12.2025, 10:06
ОВА: планируют ли эвакуировать жителей громад возле Печенежского водохранилища
ОВА: планируют ли эвакуировать жителей громад возле Печенежского водохранилища
08.12.2025, 16:07
Новости Харькова — главное 8 декабря: зачем РФ атаковала дамбу в Печенегах
Новости Харькова — главное 8 декабря: зачем РФ атаковала дамбу в Печенегах
08.12.2025, 21:57
О провокациях от РФ предупредили харьковчан: что готовят вражеские спецслужбы
О провокациях от РФ предупредили харьковчан: что готовят вражеские спецслужбы
08.12.2025, 16:46
Масштабное возгорание на предприятии в Харькове тушил пожарный поезд (видео)
Масштабное возгорание на предприятии в Харькове тушил пожарный поезд (видео)
08.12.2025, 21:02
Защитников Харькова из ГПСУ наградил Терехов по случаю Дня ВСУ (фото)
Защитников Харькова из ГПСУ наградил Терехов по случаю Дня ВСУ (фото)
08.12.2025, 21:16

Новости по теме:

08.12.2025
Фонд испанского монастыря помогает Харькову: Терехов встретился с его главой
08.12.2025
За неделю – семь обстрелов: враг выпустил на Харьков ракету и БпЛА – Терехов
07.12.2025
Орденом «За мужество» II степени наградил Терехова президент Зеленский
07.12.2025
По дамбе Печенежского водохранилища прилетели шесть ракет — Терехов (видео)
07.12.2025
«Харьков живет, а не выживает», — Терехов о роли местного самоуправления


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Фонд испанского монастыря помогает Харькову: Терехов встретился с его главой», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2025 в 20:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов провел встречу с директором Фонда монастыря «Санта-Клара» Марией Люсией Карам Падией.".