За неделю – семь обстрелов: враг выпустил на Харьков ракету и БпЛА – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал статистику обстрелов города с 1 по 7 декабря. Он подчеркнул: главный итог прошлой недели – все живы и никто не пострадал.

В общем, враг ударил по Харькову семь раз. По данным мэра, оккупанты выпустили одну ракету «Искандер-М», четыре «Шахеда», одну «Молнию» и один БпЛА типа «V2U».

Терехов уточнил, что в ряде случаев боеприпасы не сдетонировали, и специалисты ГСЧС уже провели все необходимые работы.

В городе зафиксировали попадание в землю, также есть повреждения инфраструктуры.

«Жилые дома, к счастью, на этот раз задело минимально, особенно если сравнивать с предыдущими неделями, когда объемы разрушений были значительно больше. Длительность воздушных тревог в Харькове составила почти 50 часов. Это на 58% меньше, чем по области», — подытожил Терехов.