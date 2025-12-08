Live

За неделю – семь обстрелов: враг выпустил на Харьков ракету и БпЛА – Терехов

Общество 14:22   08.12.2025
Виктория Яковенко
За неделю – семь обстрелов: враг выпустил на Харьков ракету и БпЛА – Терехов Фото: Игорь Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал статистику обстрелов города с 1 по 7 декабря. Он подчеркнул: главный итог прошлой недели – все живы и никто не пострадал.

В общем, враг ударил по Харькову семь раз. По данным мэра, оккупанты выпустили одну ракету «Искандер-М», четыре «Шахеда», одну «Молнию» и один БпЛА типа «V2U».

Терехов уточнил, что в ряде случаев боеприпасы не сдетонировали, и специалисты ГСЧС уже провели все необходимые работы.

В городе зафиксировали попадание в землю, также есть повреждения инфраструктуры.

«Жилые дома, к счастью, на этот раз задело минимально, особенно если сравнивать с предыдущими неделями, когда объемы разрушений были значительно больше. Длительность воздушных тревог в Харькове составила почти 50 часов. Это на 58% меньше, чем по области», — подытожил Терехов.

Читайте также: РФ сбросила авиабомбу, атаковала шесть раз – Генштаб о сутках на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 8 декабря: зачем РФ атаковала дамбу в Печенегах
Новости Харькова — главное 8 декабря: зачем РФ атаковала дамбу в Печенегах
08.12.2025, 14:25
«Будем помогать» – Терехов о строительстве фортификаций на Харьковщине
«Будем помогать» – Терехов о строительстве фортификаций на Харьковщине
08.12.2025, 10:06
Сегодня 8 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 декабря 2025: какой праздник и день в истории
08.12.2025, 06:25
«Нет другого выбора»: Сырский об усилении мобилизации и совершенствовании БЗВП
«Нет другого выбора»: Сырский об усилении мобилизации и совершенствовании БЗВП
08.12.2025, 11:46
По дамбе Печенежского водохранилища прилетели шесть ракет — Терехов (видео)
По дамбе Печенежского водохранилища прилетели шесть ракет — Терехов (видео)
07.12.2025, 17:01
За неделю – семь обстрелов: враг выпустил на Харьков ракету и БпЛА – Терехов
За неделю – семь обстрелов: враг выпустил на Харьков ракету и БпЛА – Терехов
08.12.2025, 14:22

Новости по теме:

07.12.2025
Орденом «За мужество» II степени наградил Терехова президент Зеленский
07.12.2025
По дамбе Печенежского водохранилища прилетели шесть ракет — Терехов (видео)
07.12.2025
«Харьков живет, а не выживает», — Терехов о роли местного самоуправления
07.12.2025
Терехов категорически высказался по поводу введения НДС для ФЛП
07.12.2025
Тарифы на распределение газа собираются повысить: Терехов заявил, что против


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «За неделю – семь обстрелов: враг выпустил на Харьков ракету и БпЛА – Терехов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2025 в 14:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал статистику обстрелов города с 1 по 7 декабря. Он подчеркнул: главный итог прошлой недели – все живы и никто не пострадал.".