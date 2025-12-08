За тиждень – сім обстрілів: ворог випустив на Харків ракету і БпЛА – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов опублікував статистику обстрілів міста з 1 по 7 грудня. Він підкреслив: головний підсумок минулого тижня – всі живі та ніхто не постраждав.
Загалом ворог вдарив по Харкову сім разів. За даними мера, окупанти випустили одну ракету «Іскандер-М», чотири «шахеди», одну «Молнию» та один БпЛА типу «V2U».
Терехов уточнив, що у кількох випадках боєприпаси не здетонували, і фахівці ДСНС вже провели всі необхідні роботи.
У місті зафіксували влучання в землю, також є пошкодження інфраструктури.
«Житлові будинки, на щастя, цього разу зачепило мінімально, особливо якщо порівнювати з попередніми тижнями, коли обсяги руйнувань були значно більшими. Загальна тривалість повітряних тривог у Харкові склала майже 50 годин. Це на 58% менше, ніж по області», – підсумував Терехов.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, новини Харкова, обстріл;
