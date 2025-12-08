Фонд іспанського монастиря допомагає Харкову: Терехов зустрівся з його головою

Мер Харкова Ігор Терехов провів зустріч з директором Фонду монастиря «Санта-Клара» Марією Люсією Карам Падією.

Сторони обговорили напрямки підтримки дітей у Харкові, можливість організації для них оздоровчих програм, допомогу міським лікарням, посилення партнерства між Харковом та Барселоною. Терехов підкреслив, що партнерство з фондом вже має конкретні результати, передає пресслужба мерії.

«Ми отримали від Барселони вісім автобусів, сім з яких уже працюють на маршрутах. Особливо важливими є програми для дітей, які щодня бачать війну, і ми маємо зробити все, щоб підтримати їхнє фізичне та ментальне здоров’я. Хочу наголосити, що наші лікарні зазнали значних руйнувань, і нам вкрай важлива допомога з обладнанням та матеріалами», – зазначив мер.

Своєю чергою Марія Люсія Карам Падія розповіла про нові гуманітарні ініціативи.

«Ми вже опрацьовуємо напрями, в яких можемо розширити підтримку, – це гуманітарна, соціальна та медична сфери. Після Різдва плануємо перейти до практичної організації ініціатив для дітей», – сказала вона.