Live
  • Пятница 09.12.2022
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.46
    • 🟢

«95 квартал» шутил в Харькове для военных и получил награду от Kraken (видео)

Культура 19:29   09.12.2022
Елена Нагорная
«95 квартал» шутил в Харькове для военных и получил награду от Kraken (видео) Фото: Kraken

На днях в Харькове состоялся концерт студии «Квартал 95» ко Дню Вооруженных сил Украины, зрителями которого стали украинские защитники.

Об этом пишут бойцы спецподразделения ГУР Минобороны Kraken, которые также посмотрели шоу.

После концерта спецназначенцы встретились с артистами «Квартала» Евгением Кошевым и Александром Пикаловым. Им передали «памятную награду» — знамя подразделения — в качестве благодарности за поддержку, рассказали в Kraken.

«Ребята много лет помогают украинской армии как финансово, так и военной амуницией, а также поднимают боевой дух бойцам со сцены», — отмечают защитники в своем в Telegram-канале.

Видео: Kraken

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:50
В Балаклее роспропаганда звучала через громкоговорители: задержан коллаборант
18:58
«Почему у меня нет света, а у соседа есть?»: разъяснение Харьковоблэнерго
18:22
Районы десяти населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб
17:26
Троллейбусы и трамваи Харькова 10 и 11 декабря будут возить по другому графику
14:10
Как в Харькове в школе № 134 заживо сгорели 30 псковских спецназовцев

  • Категории: Интервью, Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««95 квартал» шутил в Харькове для военных и получил награду от Kraken (видео)»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 19:29;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На днях в Харькове состоялся концерт студии «Квартал 95» ко Дню Вооруженных сил Украины, зрителями которого стали украинские защитники.".