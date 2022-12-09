«95 квартал» шутил в Харькове для военных и получил награду от Kraken (видео)

На днях в Харькове состоялся концерт студии «Квартал 95» ко Дню Вооруженных сил Украины, зрителями которого стали украинские защитники.

Об этом пишут бойцы спецподразделения ГУР Минобороны Kraken, которые также посмотрели шоу.

После концерта спецназначенцы встретились с артистами «Квартала» Евгением Кошевым и Александром Пикаловым. Им передали «памятную награду» — знамя подразделения — в качестве благодарности за поддержку, рассказали в Kraken.

«Ребята много лет помогают украинской армии как финансово, так и военной амуницией, а также поднимают боевой дух бойцам со сцены», — отмечают защитники в своем в Telegram-канале.

Видео: Kraken