«95 квартал» шутил в Харькове для военных и получил награду от Kraken (видео)
Фото: Kraken
На днях в Харькове состоялся концерт студии «Квартал 95» ко Дню Вооруженных сил Украины, зрителями которого стали украинские защитники.
Об этом пишут бойцы спецподразделения ГУР Минобороны Kraken, которые также посмотрели шоу.
После концерта спецназначенцы встретились с артистами «Квартала» Евгением Кошевым и Александром Пикаловым. Им передали «памятную награду» — знамя подразделения — в качестве благодарности за поддержку, рассказали в Kraken.
«Ребята много лет помогают украинской армии как финансово, так и военной амуницией, а также поднимают боевой дух бойцам со сцены», — отмечают защитники в своем в Telegram-канале.
Видео: Kraken
Новости по теме:
Вы читали новость: ««95 квартал» шутил в Харькове для военных и получил награду от Kraken (видео)»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 19:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На днях в Харькове состоялся концерт студии «Квартал 95» ко Дню Вооруженных сил Украины, зрителями которого стали украинские защитники.".