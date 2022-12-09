“95 квартал” жартував у Харкові для військових і отримав нагороду від Kraken
Днями у Харкові відбувся концерт студії “Квартал 95” до Дня Збройних сил України, глядачами якого стали українські захисники.
Про це пишуть бійці спецпідрозділу ГУР Міноборони Kraken, які також подивилися шоу.
Після концерту спецпризначенці зустрілися з артистами “Кварталу” Євгеном Кошовим та Олександром Пікаловим. Їм передали “пам’ятну нагороду” – прапор підрозділу – в якості подяки за підтримку, розповіли в Kraken.
“Хлопці багато років допомагають українській армії як фінансово, так і військовою амуніцією, а також підіймають бойових дух бійцям зі сцени”, – зазначають захисники у своєму Telegram-каналі.
Відео: Kraken
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 19:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Днями у Харкові відбувся концерт студії “Квартал 95” до Дня Збройних сил України, глядачами якого стали українські захисники.".