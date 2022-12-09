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“95 квартал” жартував у Харкові для військових і отримав нагороду від Kraken

Культура 19:29   09.12.2022
Олена Нагорна
“95 квартал” жартував у Харкові для військових і отримав нагороду від Kraken

Днями у Харкові відбувся концерт студії “Квартал 95” до Дня Збройних сил України, глядачами якого стали українські захисники.

Про це пишуть бійці спецпідрозділу ГУР Міноборони Kraken, які також подивилися шоу.

Після концерту спецпризначенці зустрілися з артистами “Кварталу” Євгеном Кошовим та Олександром Пікаловим. Їм передали “пам’ятну нагороду” – прапор підрозділу – в якості подяки за підтримку, розповіли в Kraken.

“Хлопці багато років допомагають українській армії як фінансово, так і військовою амуніцією, а також підіймають бойових дух бійцям зі сцени”, – зазначають захисники у своєму Telegram-каналі.

Відео: Kraken

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Інтерв'ю, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 19:29;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Днями у Харкові відбувся концерт студії “Квартал 95” до Дня Збройних сил України, глядачами якого стали українські захисники.".