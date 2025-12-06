Live

Массированная атака на Украину, что за взрыв был в Харькове: итоги 6 декабря

Происшествия 22:00   06.12.2025
Виктория Яковенко
Массированная атака на Украину, что за взрыв был в Харькове: итоги 6 декабря

Ночью и утром РФ била дронами и ракетами по разным регионам Украины, днем ​​в Харькове слышали взрыв – Терехов рассказал, что это было, детей погибших спасателей поздравили с Днем Святого Николая на Харьковщине, в День ВСУ 127 ОТМБр присвоили наименование «Харьковская» — МГ Объектив напоминает главные новости.

Армия РФ массированно атаковала Украину ночью и утром 6 декабря

Взрывы слышали в ряде регионов. По данным ГСЧС Украины, всю ночь Фастовский, Вышгородский и Бучанский районы Киевской области находились под массированным обстрелом россиян. В частности, в городе Фастов враг атаковал железнодорожную инфраструктуру. Удары фиксировали и в Днепре – там произошло несколько пожаров. В Одесской области из-за обстрелов пропало тепло и вода. Также ударам подверглись объекты электро- и теплогенерации в Черниговской, Запорожской, Львовской и Днепропетровской областях.

Что за взрыв слышали харьковчане, рассказал Терехов

Около 14:00 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. По данным городского головы, взрыв связан с контролируемым уничтожением специалистами неразорвавшегося БпЛА «Молния» в Шевченковском районе.

С Днем Святого Николая поздравили детей погибших спасателей в Харьковской области

В ГУ ГСЧС в Харьковской области отметили, что с начала полномасштабного вторжения в регионе погибли девять спасателей при исполнении служебных обязанностей.

В День ВСУ Зеленский присвоил 127-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ почетное наименование «Харьковская»

В указе говорится, что 127 бригада получила это наименование из-за образцового выполнения возложенных задач во время защиты территориальной целостности и независимости Украины.

МГ «Объектив» также сообщала:

Автор: Виктория Яковенко
