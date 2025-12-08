Захисників Харкова з ДПСУ нагородив Терехов з нагоди Дня ЗСУ (фото)

З нагоди Дня ЗСУ мер Харкова Ігор Терехов нагородив бійців Прикордонної комендатури швидкого реагування – підрозділу, який захищає східні рубежі України та виконує бойові завдання на Харківському напрямку.

Сьогодні підрозділ ефективно виконує бойові завдання, допомагаючи стримувати росіян та посилювати обороноздатність регіону, пише сайт Харківської міськради.

Терехов звернувся до бійців зі словами подяки. Він наголосив, що саме завдяки захисникам Харків щодня має можливість жити, працювати, відновлювати інфраструктуру та підтримувати своїх мешканців.

«Щиро дякую вам за вашу службу і за те, що захищаєте Харків! Сьогодні характер бойових дій змінився: ми маємо справу зі щоденними ударами «шахедів», «іскандерів», авіабомб по цивільній інфраструктурі. Але ми разом вистояли і продовжуємо стояти, бо готувалися до цих викликів і працюємо злагоджено. Мрію про той день, коли Харків буде повністю відновлений, коли ваші родини житимуть у спокійному, безпечному місті. Ми робимо все, щоб це стало можливим, і вдячні вам за те, що даєте нам шанс будувати майбутнє. Бажаю вам міцного здоров’я, сил, і щоб кожне бойове завдання завершувалося вашим поверненням додому!» – сказав мер.

Терехов вручив прикордонникам відзнаки Харківського міського голови – нагрудні знаки «За заслуги перед містом-героєм України Харків» ІІІ ступеня, медалі «За оборону міста-героя Харків», цінні подарунки, почесні грамоти виконкому міської ради та подяки міського голови.