«Такого ще не було у Харкові» – Терехов про створення меморіалу на Алеї Слави

У Харкові розробляють концепцію облаштування меморіалу на Алеї Слави, що знаходиться на міському кладовищі №18.

«Нещодавно я мав розмову з нашими архітекторами, які зараз працюють над планом Алеї Героїв, Алеї Слави. На жаль, кожного дня вона додається і додається. Так, я дуже хочу, щоб ми зробили дуже цікавий проєкт, бо це шана нашим героям, які, на жаль, загинули. Перші начерки я вже бачив, такого ще не було у Харкові. Ми робимо це із нашими військовими, вони консультують. Це такий меморіал, певний, в такому дуже цікавому стилі. І я вважаю, що він буде дуже знаковим для нашого міста. І я дуже хочу, щоб ми зробили таке, щоб люди, коли приходили, у них комок на серці був», – сказав мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю «Українському радіо. Харків».

Точні терміни початку реалізації проєкту Терехов не назвав. Зазначив, що це будуть робити поступово.