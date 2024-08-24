«Такого еще не было в Харькове» — Терехов о создании мемориала на Аллее Славы
В Харькове разрабатывают концепцию обустройства мемориала на Аллее Славы, расположенной на городском кладбище №18.
«Недавно я разговаривал с нашими архитекторами, которые сейчас работают над планом Аллеи Героев, Аллеи Славы. К сожалению, каждый день она добавляется и добавляется. Да, я очень хочу, чтобы мы сделали очень интересный проект, потому что это уважение нашим героям, которые, к сожалению, погибли. Первые наброски я видел, такого еще не было в Харькове. Мы делаем это с нашими военными, они консультируют. Это такой мемориал, уверен, в таком интересном стиле. И я считаю, что он будет очень знаковым для нашего города. И я очень хочу, чтобы мы сделали такое, чтобы люди, когда приходили, у них комок на сердце был», — сказал мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Украинскому радио. Харьков».
Точные сроки начала реализации проекта Терехов не назвал. Он отметил, что это будут делать постепенно.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аллея славы, кладбище, мемориал, мэр, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 21:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разрабатывают концепцию обустройства мемориала на Аллее Славы, расположенной на городском кладбище №18.".