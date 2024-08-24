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«Такого еще не было в Харькове» — Терехов о создании мемориала на Аллее Славы

Общество 21:26   24.08.2024
Виктория Яковенко
«Такого еще не было в Харькове» — Терехов о создании мемориала на Аллее Славы Фото: Харьковский горсовет

В Харькове разрабатывают концепцию обустройства мемориала на Аллее Славы, расположенной на городском кладбище №18.

«Недавно я разговаривал с нашими архитекторами, которые сейчас работают над планом Аллеи Героев, Аллеи Славы. К сожалению, каждый день она добавляется и добавляется. Да, я очень хочу, чтобы мы сделали очень интересный проект, потому что это уважение нашим героям, которые, к сожалению, погибли. Первые наброски я видел, такого еще не было в Харькове. Мы делаем это с нашими военными, они консультируют. Это такой мемориал, уверен, в таком интересном стиле. И я считаю, что он будет очень знаковым для нашего города. И я очень хочу, чтобы мы сделали такое, чтобы люди, когда приходили, у них комок на сердце был», — сказал мэр Харькова Игорь Терехов в интервью «Украинскому радио. Харьков».

Точные сроки начала реализации проекта Терехов не назвал. Он отметил, что это будут делать постепенно.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 21:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разрабатывают концепцию обустройства мемориала на Аллее Славы, расположенной на городском кладбище №18.".