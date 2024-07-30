В Харькове приведут в порядок Аллею Славы на кладбище: мэр сообщил, как именно
Фото: Харьковский горсовет
Аллею Славы на городском кладбище №18 планируют привести в порядок. Этот вопрос депутаты Харьковского горсовета обсудили 30 июля на внеочередной сессии.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, сейчас разрабатывается проект, предусматривающий устранение недостатков на территории кладбища, в частности, приведение в порядок заброшенных мест захоронений. Часть запланированных работ будет выполнена до конца года.
«Там есть некоторые недостатки, и мы их устраним. Установим памятники и сделаем еще несколько хороших дел, которые мы должны там совершить», — отметил мэр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аллея славы, депутаты, кладбище, порядок, сесія, сессия, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 14:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аллею Славы на городском кладбище №18 планируют привести в порядок. Этот вопрос депутаты Харьковского горсовета обсудили 30 июля на внеочередной сессии.".