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В Харькове приведут в порядок Аллею Славы на кладбище: мэр сообщил, как именно

Общество 14:22   30.07.2024
Виктория Яковенко
В Харькове приведут в порядок Аллею Славы на кладбище: мэр сообщил, как именно Фото: Харьковский горсовет

Аллею Славы на городском кладбище №18 планируют привести в порядок. Этот вопрос депутаты Харьковского горсовета обсудили 30 июля на внеочередной сессии.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, сейчас разрабатывается проект, предусматривающий устранение недостатков на территории кладбища, в частности, приведение в порядок заброшенных мест захоронений. Часть запланированных работ будет выполнена до конца года.

«Там есть некоторые недостатки, и мы их устраним. Установим памятники и сделаем еще несколько хороших дел, которые мы должны там совершить», — отметил мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 14:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аллею Славы на городском кладбище №18 планируют привести в порядок. Этот вопрос депутаты Харьковского горсовета обсудили 30 июля на внеочередной сессии.".