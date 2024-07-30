У Харкові впорядкують Алею Слави на кладовищі: Терехов розповів, як саме

Алею Слави на міському кладовищі №18 вланують впорядкувати. Це питання депутати Харківської міськради обговорили 30 липня на позачерговій сесії.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, зараз розробляється проєкт, який передбачає усунення недоліків на території кладовища, зокрема, впорядкування занедбаних місць поховань. Частину запланованих робіт виконають до кінця року.

«Там є певні недоліки, і ми їх усунемо. Встановимо пам’ятники і зробимо ще кілька гарних справ, які ми повинні там зробити», – зазначив мер.