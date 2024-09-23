Нам доведеться переосмислити відносини з РФ після війни в Україні – Макрон
Нам доведеться подумати про нову форму організації Європи та переосмислити наші відносини з Росією після війни в Україні… Наш сьогоднішній порядок є неповним і несправедливим. Неповний тому, що він був задуманий наприкінці Другої світової війни, а тому не містив у собі тих проблем, які згодом з’явилися і стали панівними… Нам потрібен порядок, де одні країни не зможуть блокувати інших, і де країни представлені гідно.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, макрон, порядок;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 09:45;
Кореспондент Емманюель Макрон, президент Франції у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нам доведеться подумати про нову форму організації Європи та переосмислити наші відносини з Росією після війни в Україні… Наш сьогоднішній…".