Нам доведеться переосмислити відносини з РФ після війни в Україні – Макрон

Нам доведеться подумати про нову форму організації Європи та переосмислити наші відносини з Росією після війни в Україні… Наш сьогоднішній порядок є неповним і несправедливим. Неповний тому, що він був задуманий наприкінці Другої світової війни, а тому не містив у собі тих проблем, які згодом з’явилися і стали панівними… Нам потрібен порядок, де одні країни не зможуть блокувати інших, і де країни представлені гідно.