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Нам доведеться переосмислити відносини з РФ після війни в Україні – Макрон

Політика 09:45   23.09.2024
Емманюель Макрон
президент Франції
Нам доведеться переосмислити відносини з РФ після війни в Україні – Макрон

Нам доведеться подумати про нову форму організації Європи та переосмислити наші відносини з Росією після війни в Україні… Наш сьогоднішній порядок є неповним і несправедливим. Неповний тому, що він був задуманий наприкінці Другої світової війни, а тому не містив у собі тих проблем, які згодом з’явилися і стали панівними… Нам потрібен порядок, де одні країни не зможуть блокувати інших, і де країни представлені гідно.

Автор: Емманюель Макрон, президент Франції
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 09:45;

  • Кореспондент Емманюель Макрон, президент Франції у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нам доведеться подумати про нову форму організації Європи та переосмислити наші відносини з Росією після війни в Україні… Наш сьогоднішній…".