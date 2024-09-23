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Нам придется переосмыслить отношения с РФ после войны в Украине — Макрон

Мир 09:45   23.09.2024
Эмманюэль Макрон
президент Франции
Нам придется переосмыслить отношения с РФ после войны в Украине — Макрон

Нам придется подумать о новой форме организации Европы и переосмыслить наши отношения с Россией после войны в Украине… Наш сегодняшний порядок неполный и несправедливый. Неполный потому, что он был задуман в конце Второй мировой войны, а потому не заключал в себе тех проблем, которые впоследствии появились и стали доминирующими… Нам нужен порядок, где одни страны не смогут блокировать других, и где страны представлены достойно.

Автор: Эмманюэль Макрон, президент Франции
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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 09:45;

  • Корреспондент Эмманюэль Макрон, президент Франции в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нам придется подумать о новой форме организации Европы и переосмыслить наши отношения с Россией после войны в Украине… Наш сегодняшний…".