Нам придется переосмыслить отношения с РФ после войны в Украине — Макрон

Нам придется подумать о новой форме организации Европы и переосмыслить наши отношения с Россией после войны в Украине… Наш сегодняшний порядок неполный и несправедливый. Неполный потому, что он был задуман в конце Второй мировой войны, а потому не заключал в себе тех проблем, которые впоследствии появились и стали доминирующими… Нам нужен порядок, где одни страны не смогут блокировать других, и где страны представлены достойно.