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Почастішали обстріли, пожежі: голова громади під Харковом звернувся до жителів

Суспільство 12:07   11.09.2024
Вікторія Яковенко
Почастішали обстріли, пожежі: голова громади під Харковом звернувся до жителів Фото: Олександр Гололобов

Привести до ладу стан присадибних ділянок та прибудинкових територій закликав мешканців голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

«В сусідніх громадах почастішали, обстріли і пожежі. Приберіть опале листя, суху траву, чагарники. Подбайте про території і за двором. Особливо це стосується садибних ділянок, які знаходяться впритул до лісосмуг, полів, вигонів та очерету», – звернувся Гололобов.

Він підкреслив, що витрачений день на ці заходи можуть врятувати майно та життя жителів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 12:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Привести до ладу стан присадибних ділянок та прибудинкових територій закликав мешканців голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.".