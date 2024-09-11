Почастішали обстріли, пожежі: голова громади під Харковом звернувся до жителів
Фото: Олександр Гололобов
Привести до ладу стан присадибних ділянок та прибудинкових територій закликав мешканців голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
«В сусідніх громадах почастішали, обстріли і пожежі. Приберіть опале листя, суху траву, чагарники. Подбайте про території і за двором. Особливо це стосується садибних ділянок, які знаходяться впритул до лісосмуг, полів, вигонів та очерету», – звернувся Гололобов.
Він підкреслив, що витрачений день на ці заходи можуть врятувати майно та життя жителів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: громада, Малоданиловская, обстріл, пожежа, порядок, участки, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 12:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Привести до ладу стан присадибних ділянок та прибудинкових територій закликав мешканців голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.".