Почастішали обстріли, пожежі: голова громади під Харковом звернувся до жителів

Привести до ладу стан присадибних ділянок та прибудинкових територій закликав мешканців голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

«В сусідніх громадах почастішали, обстріли і пожежі. Приберіть опале листя, суху траву, чагарники. Подбайте про території і за двором. Особливо це стосується садибних ділянок, які знаходяться впритул до лісосмуг, полів, вигонів та очерету», – звернувся Гололобов.

Він підкреслив, що витрачений день на ці заходи можуть врятувати майно та життя жителів.