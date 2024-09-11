Участились обстрелы и пожары: глава громады под Харьковом обратился к жителям

Привести в порядок состояние приусадебных участков и придомовых территорий призвал жителей глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

«В соседних громадах участились обстрелы и пожары. Уберите опавшие листья, сухую траву, кустарники. Позаботьтесь о территориях и за двором. Особенно это касается усадебных участков, которые находятся вплотную к лесополосам, полям и камышу», — обратился Гололобов.

Он подчеркнул, что потраченный день на эти мероприятия могут спасти имущество и жизнь жителей.