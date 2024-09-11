Участились обстрелы и пожары: глава громады под Харьковом обратился к жителям
Фото: Александр Гололобов
Привести в порядок состояние приусадебных участков и придомовых территорий призвал жителей глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.
«В соседних громадах участились обстрелы и пожары. Уберите опавшие листья, сухую траву, кустарники. Позаботьтесь о территориях и за двором. Особенно это касается усадебных участков, которые находятся вплотную к лесополосам, полям и камышу», — обратился Гололобов.
Он подчеркнул, что потраченный день на эти мероприятия могут спасти имущество и жизнь жителей.
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 12:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Привести в порядок состояние приусадебных участков и придомовых территорий призвал жителей глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.".