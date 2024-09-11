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Участились обстрелы и пожары: глава громады под Харьковом обратился к жителям

Общество 12:07   11.09.2024
Виктория Яковенко
Участились обстрелы и пожары: глава громады под Харьковом обратился к жителям Фото: Александр Гололобов

Привести в порядок состояние приусадебных участков и придомовых территорий призвал жителей глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

«В соседних громадах участились обстрелы и пожары. Уберите опавшие листья, сухую траву, кустарники. Позаботьтесь о территориях и за двором. Особенно это касается усадебных участков, которые находятся вплотную к лесополосам, полям и камышу», — обратился Гололобов.

Он подчеркнул, что потраченный день на эти мероприятия могут спасти имущество и жизнь жителей.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 12:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Привести в порядок состояние приусадебных участков и придомовых территорий призвал жителей глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.".