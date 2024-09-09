«Ситуация на Харьковщине критическая» — лесники о масштабных пожарах

Жителей Харьковщины просят не посещать леса. Причина – масштабные лесные пожары.

«Ситуация на Харьковщине критическая! С начала сентября в лесах наших филиалов вспыхнули пожары на площади 133,3 га, из них верховые – 42,9 га. Большинство пожаров возникло в результате вражеских обстрелов», — сообщил Слобожанский лесной офис.

Отмечается, что сейчас горит лес на площади более 20 га на территории Змиевского и Октябрьского филиалов. Кроме того, продолжаются масштабные пожары в лесах Изюма. Там огнем охвачено более 1600 гектаров.

«Умоляем всех – в этот период не посещать леса! Обращаемся к местным властям с призывом восстановить тотальный запрет на посещение лесов по всей стране. Это снизит нагрузку на наши силы реагирования, которые ликвидируют последствия вражеских атак!», — добавили лесники.