«Ситуация на Харьковщине критическая» — лесники о масштабных пожарах
Жителей Харьковщины просят не посещать леса. Причина – масштабные лесные пожары.
«Ситуация на Харьковщине критическая! С начала сентября в лесах наших филиалов вспыхнули пожары на площади 133,3 га, из них верховые – 42,9 га. Большинство пожаров возникло в результате вражеских обстрелов», — сообщил Слобожанский лесной офис.
Отмечается, что сейчас горит лес на площади более 20 га на территории Змиевского и Октябрьского филиалов. Кроме того, продолжаются масштабные пожары в лесах Изюма. Там огнем охвачено более 1600 гектаров.
«Умоляем всех – в этот период не посещать леса! Обращаемся к местным властям с призывом восстановить тотальный запрет на посещение лесов по всей стране. Это снизит нагрузку на наши силы реагирования, которые ликвидируют последствия вражеских атак!», — добавили лесники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: критическая, леса, пожары, ситуация, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 15:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей Харьковщины просят не посещать леса. Причина – масштабные лесные пожары.".