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«Ситуация на Харьковщине критическая» — лесники о масштабных пожарах

Общество 15:54   09.09.2024
Виктория Яковенко
«Ситуация на Харьковщине критическая» — лесники о масштабных пожарах Фото: Слобожанский лесной офис

Жителей Харьковщины просят не посещать леса. Причина – масштабные лесные пожары.

«Ситуация на Харьковщине критическая! С начала сентября в лесах наших филиалов вспыхнули пожары на площади 133,3 га, из них верховые – 42,9 га. Большинство пожаров возникло в результате вражеских обстрелов», — сообщил Слобожанский лесной офис.

Отмечается, что сейчас горит лес на площади более 20 га на территории Змиевского и Октябрьского филиалов. Кроме того, продолжаются масштабные пожары в лесах Изюма. Там огнем охвачено более 1600 гектаров.

«Умоляем всех – в этот период не посещать леса! Обращаемся к местным властям с призывом восстановить тотальный запрет на посещение лесов по всей стране. Это снизит нагрузку на наши силы реагирования, которые ликвидируют последствия вражеских атак!», — добавили лесники.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 15:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителей Харьковщины просят не посещать леса. Причина – масштабные лесные пожары.".