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2200 га выгорело из-за пожаров на Харьковщине за неделю, пострадали 11 человек

Происшествия 11:39   09.09.2024
Виктория Яковенко
2200 га выгорело из-за пожаров на Харьковщине за неделю, пострадали 11 человек Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

На прошлой неделе на Харьковщине спасатели ликвидировали 603 пожара в экосистемах, 24 из них – лесные.

«Огнем уничтожено 2200 га сухой растительности и хвойной подстилки. В результате этих пожаров 11 человек пострадали. 55 пожаров вызваны из-за обстрелов российских захватчиков, выгорело более 1760 га земли. Остальные пожары в экосистемах вызвали граждане, пренебрегая правилами пожарной безопасности», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели предупредили, что в регионе по-прежнему наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Так что призывали жителей быть ответственными и не провоцировать возгорание в экосистемах.

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Автор: Виктория Яковенко
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2200 га выгорело из-за пожаров на Харьковщине за неделю, пострадали 11 человек
09.09.2024, 11:39

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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2024 в 11:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На прошлой неделе на Харьковщине спасатели ликвидировали 603 пожара в экосистемах, 24 из них – лесные.".