2200 га выгорело из-за пожаров на Харьковщине за неделю, пострадали 11 человек

На прошлой неделе на Харьковщине спасатели ликвидировали 603 пожара в экосистемах, 24 из них – лесные.

«Огнем уничтожено 2200 га сухой растительности и хвойной подстилки. В результате этих пожаров 11 человек пострадали. 55 пожаров вызваны из-за обстрелов российских захватчиков, выгорело более 1760 га земли. Остальные пожары в экосистемах вызвали граждане, пренебрегая правилами пожарной безопасности», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели предупредили, что в регионе по-прежнему наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Так что призывали жителей быть ответственными и не провоцировать возгорание в экосистемах.