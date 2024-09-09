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2200 га знищено через пожежі на Харківщині за тиждень, постраждали 11 людей

Події 11:39   09.09.2024
Вікторія Яковенко
2200 га знищено через пожежі на Харківщині за тиждень, постраждали 11 людей Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Минулого тижня на Харківщині рятувальники ліквідували 603 пожежі в екосистемах, 24 з них – лісові.

«Вогнем знищено 2200 га сухої рослинності та хвойної підстилки. Внаслідок цих пожеж 11 людей постраждали. 55 пожеж спричинили російські загарбники своїми обстрілами, випалив понад 1760 га землі. Решту пожеж в екосистемах спричинили пересічні громадяни, нехтуючи правилами пожежної безпеки», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники попередили, що в регіоні досі спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тож закликали жителів бути відповідальними та не провокувати загоряння в екосистемах.

Читайте також: Боєприпаси з Ізюмських лісів розлетілися під час пожежі: триває розмінування

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 11:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулого тижня на Харківщині рятувальники ліквідували 603 пожежі в екосистемах, 24 з них – лісові.".