2200 га знищено через пожежі на Харківщині за тиждень, постраждали 11 людей
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Минулого тижня на Харківщині рятувальники ліквідували 603 пожежі в екосистемах, 24 з них – лісові.
«Вогнем знищено 2200 га сухої рослинності та хвойної підстилки. Внаслідок цих пожеж 11 людей постраждали. 55 пожеж спричинили російські загарбники своїми обстрілами, випалив понад 1760 га землі. Решту пожеж в екосистемах спричинили пересічні громадяни, нехтуючи правилами пожежної безпеки», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Рятувальники попередили, що в регіоні досі спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тож закликали жителів бути відповідальними та не провокувати загоряння в екосистемах.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 11:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулого тижня на Харківщині рятувальники ліквідували 603 пожежі в екосистемах, 24 з них – лісові.".