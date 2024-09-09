2200 га знищено через пожежі на Харківщині за тиждень, постраждали 11 людей

Минулого тижня на Харківщині рятувальники ліквідували 603 пожежі в екосистемах, 24 з них – лісові.

«Вогнем знищено 2200 га сухої рослинності та хвойної підстилки. Внаслідок цих пожеж 11 людей постраждали. 55 пожеж спричинили російські загарбники своїми обстрілами, випалив понад 1760 га землі. Решту пожеж в екосистемах спричинили пересічні громадяни, нехтуючи правилами пожежної безпеки», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники попередили, що в регіоні досі спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Тож закликали жителів бути відповідальними та не провокувати загоряння в екосистемах.