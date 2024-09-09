«Ситуація на Харківщині критична» – лісівники про масштабні пожежі
Жителів Харківщини просять наразі не відвідувати ліси. Причина – масштабні лісові пожежі.
«Ситуація на Харківщині критична! З початку вересня у лісах наших філій спалахнули пожежі на площі 133,3 га, з них верхові -42,9 га. Переважна більшість пожеж виникла внаслідок ворожих обстрілів», – повідомив Слобожанський лісовий офіс.
Зазначається, що наразі горить ліс на площі у понад 20 га на території Зміївської та Жовтневої філій. Крім того, тривають масштабні пожежі в лісах Ізюма. Там вогнем охоплено понад 1600 га.
«Благаємо всіх – у цей період не відвідувати ліси! Звертаємось до місцевої влади із закликом поновити тотальну заборону на відвідування лісів по всій країні. Це зменшить навантаження на наші сили реагування, які ліквідують наслідки ворожих атак!», – додали лісівники.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2024 в 15:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителів Харківщини просять наразі не відвідувати ліси. Причина – масштабні лісові пожежі.".