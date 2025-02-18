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Макрон: Без гарантій безпеки Україні припинення вогню закінчиться як Мінські

Політика 09:26   18.02.2025
Емманюель Макрон
президент Франції
Макрон: Без гарантій безпеки Україні припинення вогню закінчиться як Мінські Фото: president.gov.ua

Ми прагнемо міцного та довгострокового миру в Україні. Щоб досягти цього, Росія має припинити свою агресію, і це має супроводжуватись міцними та надійними гарантіями безпеки для українців. В іншому випадку є ризик, що це припинення вогню закінчиться так само як і Мінські угоди. Ми переконані, що європейці мають краще, більше та разом інвестувати у свою безпеку та оборону як сьогодні, так і в майбутньому.

Автор: Емманюель Макрон, президент Франції
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 09:26;

  • Кореспондент Емманюель Макрон, президент Франції у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми прагнемо міцного та довгострокового миру в Україні. Щоб досягти цього, Росія має припинити свою агресію, і це має супроводжуватись…".