Макрон: Без гарантій безпеки Україні припинення вогню закінчиться як Мінські

Ми прагнемо міцного та довгострокового миру в Україні. Щоб досягти цього, Росія має припинити свою агресію, і це має супроводжуватись міцними та надійними гарантіями безпеки для українців. В іншому випадку є ризик, що це припинення вогню закінчиться так само як і Мінські угоди. Ми переконані, що європейці мають краще, більше та разом інвестувати у свою безпеку та оборону як сьогодні, так і в майбутньому.