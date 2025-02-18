Макрон: Без гарантий безопасности прекращение огня закончится как Минские

Мы стремимся к прочному и долгосрочному миру в Украине. Чтобы достичь этого, Россия должна прекратить свою агрессию, и это должно сопровождаться прочными и надежными гарантиями безопасности для украинцев. В противном случае есть риск, что это прекращение огня закончится так же, как и Минские соглашения. Мы убеждены, что европейцы должны лучше, больше и сообща инвестировать в свою безопасность и оборону — как сегодня, так и в будущем.