Макрон: Без гарантий безопасности прекращение огня закончится как Минские
Фото: president.gov.ua
Мы стремимся к прочному и долгосрочному миру в Украине. Чтобы достичь этого, Россия должна прекратить свою агрессию, и это должно сопровождаться прочными и надежными гарантиями безопасности для украинцев. В противном случае есть риск, что это прекращение огня закончится так же, как и Минские соглашения. Мы убеждены, что европейцы должны лучше, больше и сообща инвестировать в свою безопасность и оборону — как сегодня, так и в будущем.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: война, макрон, минские соглашения, переговоры, прекращение огня;
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- • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 09:26;
Корреспондент Эмманюэль Макрон, президент Франции в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы стремимся к прочному и долгосрочному миру в Украине. Чтобы достичь этого, Россия должна прекратить свою агрессию, и это должно…".