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У Харкові створять Алею Героїв, повідомив Терехов: кого увічнять першими

Суспільство 14:20   03.01.2023
Олена Нагорна
У Харкові створять Алею Героїв, повідомив Терехов: кого увічнять першими

У центрі Харкова буде створено Алею Героїв. Першими на ній увічнять пам’ять майора ЗСУ Олега Адамовського, який загинув 12 березня під час оборони Харкова, а також полеглого 25 березня під час визволення села Мала Рогань засновника добровольчого підрозділу “Фрайкор” Георгія Тарасенка.

Про це повідомив у Telegram міський голова Ігор Терехов.

“Вважаю, що вже зараз, коли ще йде битва за нашу незалежність, за нашу гідність і свободу, наші полеглі герої, що відстоювали Харків та Україну, мають бути увічнені на своїй рідній землі”, – написав він.

За словами Терехова, Алея буде аналогом Меморіалу Слави у Лісопарку, і ніщо не завадить закласти її вже цієї весни.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2023 в 14:20;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центрі Харкова буде створено Алею Героїв. Першими на ній увічнять пам’ять майора ЗСУ Олега Адамовського, який загинув 12 березня під час оборони Харкова, а також полеглого 25 березня під час визволення села Мала Рогань засновника добровольчого підрозділу “Фрайкор” Георгія Тарасенка.".