У Харкові створять Алею Героїв, повідомив Терехов: кого увічнять першими

У центрі Харкова буде створено Алею Героїв. Першими на ній увічнять пам’ять майора ЗСУ Олега Адамовського, який загинув 12 березня під час оборони Харкова, а також полеглого 25 березня під час визволення села Мала Рогань засновника добровольчого підрозділу “Фрайкор” Георгія Тарасенка.

Про це повідомив у Telegram міський голова Ігор Терехов.

“Вважаю, що вже зараз, коли ще йде битва за нашу незалежність, за нашу гідність і свободу, наші полеглі герої, що відстоювали Харків та Україну, мають бути увічнені на своїй рідній землі”, – написав він.

За словами Терехова, Алея буде аналогом Меморіалу Слави у Лісопарку, і ніщо не завадить закласти її вже цієї весни.