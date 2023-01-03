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В Харькове создадут Аллею Героев, сообщил Терехов: кого увековечат первыми

Общество 14:20   03.01.2023
Елена Нагорная
В Харькове создадут Аллею Героев, сообщил Терехов: кого увековечат первыми

В центре Харькова будет создана Аллея Героев. Первыми на ней увековечат память майора ВСУ Олега Адамовского, который погиб 12 марта во время обороны Харькова, а также павшего 25 марта в ходе освобождения села Малая Рогань основателя добровольческого подразделения «Фрайкор» Георгия Тарасенко.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Игорь Терехов.

«Считаю, что уже сейчас, когда еще идет битва за нашу независимость, за наше достоинство и свободу, наши павшие герои, отстаивавшие Харьков и Украину, должны быть увековечены на своей родной земле», — написал он.

По словам Терехова, Аллея будет аналогом Мемориала Славы в Лесопарке, и ничто не помешает заложить ее уже этой весной.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 января 2023 в 14:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре Харькова будет создана Аллея Героев. Первыми на ней увековечат память майора ВСУ Олега Адамовского, который погиб 12 марта во время обороны Харькова, а также павшего 25 марта в ходе освобождения села Малая Рогань основателя добровольческого подразделения «Фрайкор» Георгия Тарасенко.".