Сегодня 8 февраля 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   08.02.2026
Оксана Горун
Сегодня 8 февраля 2026: какой праздник и день в истории

8 февраля – День предложения руки и сердца и Всемирный день бракосочетания. В 2024-м в этот день президент Украины Владимир Зеленский уволил Главкома ВСУ Валерия Залужного и назначил Александра Сырского. В 1960-м начали создавать Голливудскую аллею славы. В 1918-м большевистские захватчики взяли под контроль Киев. В 1861-м создали Конфедеративные Штаты Америки – объединение рабовладельческих штатов юга, решивших отделиться от США. В 1850-м родился археолог Викентий Хвойко, открывший Трипольскую культуру. В 1837-м состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом. В 1587-м казнили королеву Шотландии Марию Стюарт.

Праздники и памятные даты 8 февраля

8 февраля – День предложения руки и сердца. В этом году он совпадает со Всемирным днем ​​брака, который отмечают во второе воскресенье февраля.

Второе воскресенье февраля – это Воскресенье аутизма.

Также сегодня – Международный день шотландского виски.

8 февраля в истории

8 февраля 1587 года в английском замке Фотерингей казнили королеву Шотландии Марию I Стюарт. Подробнее.

8 февраля 1837 года состоялась знаменитая дуэль между Александром Пушкиным и Жоржем Дантесом. Подробнее.

8 февраля 1850 года родился археолог Викентий Хвойка, открывший Трипольскую культуру. Подробнее.

Викентий Хвойка археолог
Викентий Хвойка. Фото: phoenicis.com.ua

8 февраля 1861 года шесть рабовладельческих южных штатов образовали Конфедеративные Штаты Америки. Подробнее.

8 февраля 1918 года большевистские оккупанты во главе с Муравьевым взяли под контроль Киев. Подробнее.

8 февраля 1960 года началось создание Голливудской аллеи славы в Лос-Анджелесе.

«Человеком, которому приписывают идею создания Аллеи славы, был Э. М. Стюарт. В 1953 году он был президентом Голливудской торгово-промышленной палаты на общественных началах. В том году, согласно пресс-релизу Палаты, он предложил Аллею как средство «поддержания славы сообщества, чье название означает гламур и вызывает восхищение во всех уголках мира». Стюарт назначил специальный комитет для проработки этой идеи, а архитектурную фирму «Pereira and Luckman» привлекли к разработке конкретных предложений. Точное происхождение оригинальной идеи неизвестно. Впрочем, в столовой исторической гостиницы «Hollywood Hotel» когда-то был потолок, расписанный звездами с именами знаменитостей, и вполне возможно, что именно он стал прообразом замысла размещать звезды на тротуарах», — пишет сайт Голливудской аллеи славы.

15 августа 1958 года первые восемь звезд для будущей аллеи торжественно представили на Голливудском бульваре, чтобы привлечь внимание к проекту и продемонстрировать будущий вид новой достопримечательности. Деятели, для которых первыми изготовили именные звезды: Олив Борден, Рональд Колман, Луиза Фазенда, Престон Фостер, Берт Ланкастер, Эдвард Седжвик, Эрнест Торренс и Джоан Вудворд.

Голливудская аллея славы
Джоан Вудворд со своей звездой на Голливудской аллее славы. Фото: Tom Burt/Facebook

Звезду Вудворд традиционно называют первой на аллее. Однако полноценные работы тут начались через полтора года после презентации первых восьми звезд – 8 февраля 1960-го. А первой звездой, заложенной в уже завершенное архитектурное пространство, стала звезда Стэнли Крамера (ее открыли 28 марта 1960-го).

Сейчас Аллея простирается на расстояние более двух километров – вдоль 15 кварталов. По состоянию на 28 января 2026 года на ней было 2834 звезды (в этот день открыли звезду музыкальной группы «The Isley Brothers»).

8 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Ватиканом и Азербайджаном.

8 февраля 1994 года Украина присоединилась к программе НАТО «Партнерство ради мира».

8 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности Главкома ВСУ Валерия Залужного. Подробнее.

Церковный праздник

8 февраля чтят память великомученика Феодора Стратилата. Подробнее.

Народные приметы

Чем холоднее будет 8 февраля, тем теплее будет март.

Если утром мороз, то весна будет ранней.

Что нельзя делать 8 февраля

Нельзя никому завидовать.

Нельзя отказывать в помощи.

Автор: Оксана Горун
