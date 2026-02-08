Новости Харькова — главное 8 февраля: ситуация на фронте, пожар в городе

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:59

Почти полсотни выездов было у спасателей Харьковщины за сутки (видео)

В течение минувших суток у спасателей ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области было 45 оперативных выездов. Из них 13 – на ликвидацию пожаров.

Два возгорания начались из-за российских обстрелов. Враг атаковал Изюмский район, уточнили пожарные.

Кроме того, накануне на Салтовке бушевал бытовой пожар. Загорелась квартира на четвертом этаже. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров, информируют в ГСЧС.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало. Причина возгорания устанавливается, добавили пожарные.

08:33

О последствиях российских атак на Харьковщине сообщил Синегубов

Семь населенных пунктов области атаковали россияне в течение минувших суток, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Медики оказали помощь 38-летнему мужчине, который 6 февраля пострадал в результате обстрела в с. Дубовка Дергачевской громады», – отметил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

два КАБ;

11 БпЛА типа «Герань-2»;

fpv-дрон;

БпЛА (тип устанавливается).

В Богодуховском районе из-за ударов ВС РФ повреждены электросети, в Изюмском – под ударами оккупантов оказалась железнодорожная инфраструктура и десять частных домов.

«В Чугуевском районе поврежден жилой дом», – добавил начальник ХОВА.

08:18

Почти два десятка боев было на севере области – в Генштабе сообщили детали

В течение минувших суток в Харьковской области был 31 бой, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили 18 атак россиян. Бои шли около Покровки, Зеленого, Старицы, Чугуновки, Прилипки, Лимана, Волчанска, Волчанских Хуторов и Григоровки.

Тем временем на Купянском – оккупанты атаковали 13 раз возле Петропавловки, Куриловки, Глушковки, Новой Кругляковки, Шейковки и Песчаного.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 294 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар, применил 39 ракет, совершил 74 авиационных удара, сбросил 227 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3663 дронов-камикадзе и осуществил 2778 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 117 – из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

07:20

Трижды звучала тревога этой ночью – причины

Первую тревогу объявили в 00:20 – в Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности.

Отбой дали в 01:02. Следующая тревога прозвучала уже утром – в 04:46. На этот раз – из-за активности вражеской авиации на северо-востоке. В основном, угроза возникла для прифронтовых областей.

Вскоре на Харьковщину полетели КАБы с севера.

В 05:26 прозвучал отбой. А в 05:44 тревогу возобновили – она звучала до 07:10. По состоянию на 07:20 в Харькове и области «тихо».