Из-за гололеда на Харьковщине повернуло фуру (фото)
Событие произошло на территории Краснокутской громады на Харьковщине, сообщили в облуправлении Нацполиции.
К копам обратился водитель, рассказав, что его транспортное средство застряло и без помощи выехать не удастся.
«Во время приезда полицейские СПД №1 Богодуховского РПП выяснили, что мужчина, управляя грузовым автомобилем, не мог подняться на подъем из-за гололедицы на дороге. Полицейские оказали помощь водителю и он безопасно продолжил движение», – отметили в полиции.
В полиции также напомнили: если вы оказались в подобной ситуации – необходимо обращаться за помощью по номеру «102».
8 февраля 2026 в 11:17