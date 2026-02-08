Live

Из-за гололеда на Харьковщине повернуло фуру (фото)

Происшествия 11:17   08.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Из-за гололеда на Харьковщине повернуло фуру (фото)

Событие произошло на территории Краснокутской громады на Харьковщине, сообщили в облуправлении Нацполиции. 

К копам обратился водитель, рассказав, что его транспортное средство застряло и без помощи выехать не удастся.

«Во время приезда полицейские СПД №1 Богодуховского РПП выяснили, что мужчина, управляя грузовым автомобилем, не мог подняться на подъем из-за гололедицы на дороге. Полицейские оказали помощь водителю и он безопасно продолжил движение», – отметили в полиции.

Из-за гололеда застряла фура

В полиции также напомнили: если вы оказались в подобной ситуации – необходимо обращаться за помощью по номеру «102».

Читайте также: Стало известно, когда на Харьковщине не будет света

Автор: Николь Костенко-Лагутина
