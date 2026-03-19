Двоє поранених медиків: росіяни знову атакували дроном швидку на Харківщині
У Харківській області в результаті удару FPV-дрону постраждали двоє медиків екстреної допомоги, повідомляє Нацполіція.
Росіяни вчергове атакували бригаду екстреної медичної допомоги, цього разу надзвичайна ситуація сталася в селі Грушівка Куп’янського району.
Ворожий FPV-дрон вибухнув поруч із автомобілем «швидкої» допомоги. 57-річна парамедикиня та 31-річний водій отримали поранення — в обох діагностували акубаротравми.
Також внаслідок вибуху пошкоджений службовий автомобіль: у нього вибиті бокові вікна та задні фари.
Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, машина, медики, Нацполіція, скорая помощь;
Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2026 в 18:59;