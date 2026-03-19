Двоє поранених медиків: росіяни знову атакували дроном швидку на Харківщині

Події 18:59   19.03.2026
У Харківській області в результаті удару FPV-дрону постраждали двоє медиків екстреної допомоги, повідомляє Нацполіція.

Росіяни вчергове атакували бригаду екстреної медичної допомоги, цього разу надзвичайна ситуація сталася в селі Грушівка Куп’янського району.

Ворожий FPV-дрон вибухнув поруч із автомобілем «швидкої» допомоги. 57-річна парамедикиня та 31-річний водій отримали поранення — в обох діагностували акубаротравми.

Також внаслідок вибуху пошкоджений службовий автомобіль: у нього вибиті бокові вікна та задні фари.

19.03.2026, 18:59
19.03.2026, 17:55
19.03.2026, 16:43
19.03.2026, 19:10
19.03.2026, 16:15
19.03.2026, 11:02

